Bu nasıl 'yanlışlık'! Türk bayrağını indirip Osmanlı bayrağı astılar!

Bursa 'nın Karacabey İlçesi'nde dün gönderdeki Türk bayrağının indirilerek yerine Osmanlı bayrağı asıldı. Tepkiler üzerine Osmanlı bayrağı indirilerek yeniden göndere Türk bayrağı çekilmesiyle 'bayrak krizi' sona erdi. Karacabey Belediye Başkanı Ak Partili Ali Özkan, olayda art niyet olmadığını, yanlışlıktan kaynaklandığını söyledi.



BAŞKAN ÖZKAN: ART NİYET YOK

Karacabey İlçesi'ndeki 'bayrak krizi' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun dün öğleden sonra ilçede açılan Tarım Fuarı'nı ziyareti öncesi ortaya çıktı. Soğan Pazarı önünde birinde Türk bayrağı, diğerinde Karacabey Belediyesi'nin flamasın bulunan iki direğin olduğu yere gelen belediye görevlisi, çalışma yaptı. Çevredekiler önce Bakan Müezzinoğlu için hazırlık yapıldığını, bayrak ve flamanın yenilendiğini sandı. Kızı süre sonra indirilen Türk bayrağının yerine çekilen bayrağın Osmanlı bayrağı olduğu fark edilince, tepki başladı.Olayın sosyal medyaya yansımasıyla ilçede yankı uyandıran 'bayrak krizi', belediye yetkililerini harekete geçirdi. Osmanlı bayrağını indirip yeniden Türk bayrağını göndere çekmesiyle ‘bayrak krizi’ sona erdi.Karacabey Belediye Başkanı Ak Partili Ali Özkan, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü törenleri öncesi ilçede bayrakların yenilendiğini, Osmanlı bayrağının yanlışlıkla göndere çekildiğini söyledi. Başkan Ali Özkan, DHA'ya şu açıklamayı yaptı:"İlçemizdeki bulunan Küçük Sanayi girişinde 16 Türk Devleti bayrağı bulunuyor. Bunlardan biride Osmanlı Bayrağı. Bugün kutlanacak Çanakkale Şehitlerini anma yıldönümü töreni nedeniyle ilçedeki eskiyen tüm bayraklarını değiştirmek istedik. Belediyede çalışan bir görevli, Türk bayrağına benzediği için yanlışlıkla Osmanlı bayrağı asmış. Amirinin talimatı ile bayrak hemen indirilip yerine Türk bayrağı asıldı. Görevli hakkında iç soruşturma başlattık. Olayda art niyet olduğunu sanmıyorum."