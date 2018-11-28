Bu okulda öğretmenler sınav kağıdını dağıtıyor ve...

Antalya'da Kepez ilçesindeki Mobil Ortaokulu'nda sınavlar, öğretmenlerin denetimi olmadan gerçekleştiriliyor. Sınav sırasında öğretmenlerin sınıfa girmediği okuldaki öğrencilerin, kopya çekmediği tespit edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 hafta önce Antalya'da okul müdürleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kaliteli eğitimin nasıl olabileceğine yönelik müdürlerle istişarede bulunan Selçuk, sınav sırasında öğretmenlerin sınıftan çıkmasına yönelik öneride bulundu. Kepez ilçesindeki Mobil Ortaokulu'nun müdürü Esra Sevim, denetimsiz sınav yapabileceğine yönelik teklifi kabul eden iki okul müdüründen biri oldu.

ÖĞRENCİLER SINAV KAĞITLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKILIYOR

Türkiye'de denetimsiz sınavların ilk uygulayıcılarından biri olan Mobil Ortaokulu'nda, öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrılıyor. Öğrenciler, herhangi bir denetleme olmadan sınav kağıtlarıyla baş başa bırakılıyor. Teneffüs zili çaldığında öğretmenler sınıflara dönerek sınav kağıtlarını topluyor.

AMAÇ, DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUĞU İLKE EDİNMELERİ

Okul Müdürü Esra Sevim, denetimsiz sınavlarla öğrencilere dürüstlük kavramını daha iyi benimsetmek istediklerini söyledi. Öğrencilerinin yetişkin olduklarında doğru bireyler olması için bu sisteme geçtiklerini anlatan Sevim, ilk uygulamaların başarılı geçtiğini söyledi. Sevim, "Birçok güzel şeyin dürüstlükten geçtiğine eminiz. Bunu okul olarak ilke edindik. Bu çocuklar ileride teraziyi tutan el olduklarında, yetki veren bireyler olduklarında dürüstlük ve doğruluk ilkesini benimseyeceklerdir. Bu sınav sistemi verimli ilerliyor. Amacımız dürüstlük ve doğruluğu ilke edinmeleri. Not kaygısı olmayan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.

KOPYA ÇEKMİYORLAR

İlk etapta denetimsiz sınavların kendilerine ütopik geldiğini belirten Sevim, "Çocuklar bu sistemi benimsedi ve gerçekten hiçbiri kopya çekmiyor" diye konuştu.