Bu okulda teneffüs halayla geçiyor!

Erzurum'da bulunan bir okul, çocukların teneffüs saatlerinde üşümemesi için yeni bir çözüm buldu; halay

Kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde bir okul ilginç bir uygulama başlattı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Karabekir İlkokulu yönetimi, öğrencilerin teneffüs aralarında üşütüp hasta olmalarını engellemek için yeni bir uygulama başlattı.



Soğuk yüzünden bahçeye çıkamayan çocuklar, bunun yerine okulun koridorunda hep birlikte halay çekiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Ergün Tanrıverdi, kışın havaların çok soğuk olduğunu ve uyarılara rağmen çocukların teneffüs aralarında bahçeye çıkıp oynadıklarını ve daha sonra da hasta olduklarını söyledi. Kendilerinin de bu yüzden bir çözüm aradıklarını söyleyen müdür, çözümü de okul koridorunda halay çekmekte bulduklarını anlattı.



Okulda teneffüs saatinde öğrenciler müdür yardımcısının yanına giderek istek şarkıda bulunuyor ve çalan müzik eşliğinde öğretmenleri ile birlikte halay çekip stres atıyor. Öğrenciler de bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiriyor.