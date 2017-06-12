Bu paraların hepsi dilencinin üzerinden çıktı, banka hesabında da...

Bursa'da dilencilik yapan bir adamın üzerinden 30 bin TL para çıktı. Araştırma yapan polis, dilencinin banka hesaplarında da toplamda 450 bin TL'sinin olduğunu tespit etti

Bursa'da bulunan Şehreküstü Camii önünde dilencilik yapan bir kişiden şüphelenenler durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis, burada dilencilik yapan 56 yaşındaki Mehmet Cahit Öztalın'ı zabıta noktasına götürdü. Dilencilik yapan Öztalın'ın üzerini arayan ekipler, altı ayrı poşet içinde bozuk para buldu.



Daha sonra ceketin ve pantolonun iç bölümlerinde özel cepler olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları aramada 30 bin TL nakit paraya ulaştı. Aynı zamanda Öztalın'ın 5 ayrı bankaya ait hesap cüzdanları da bulundu. Yapılan incelemede banka hesaplarında da 450 bin TL olduğu fark edildi.



Camiye dua etmek için geldim

Öztalın ise dilencilik yapmadığını iddia ederek, camiye dua etmek için geldiğini iddia etti. Parasını hırsızlar çalar diye korktuğu için evde bırakmadığını belirten Öztalın, bankadaki paraların ise emekli maaşından kalan paralar olduğunu iddia etti. Öztalın'ın hesabındaki paralara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla el konuldu. Öztalın'a 'dilencilik yapmak' suçundan 109 lira da ceza kesildi. Serbest bırakılan Öztalın ise paralarını geri almak için hukuki mücadele başlatacağını söyledi.