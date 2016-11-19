Bu parkta 2 ayda 11 kedi öldürüldü!

Antalya'da Düdenpark'ta bir kedi daha öldürülmüş halde bulundu. Aynı parkta öldürülen kedi sayısı 11 oldu

Muratpaşa İlçesi'nde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Düdenpark'ta 2 ayda 9 kedi öldürüldü. 2 ay önce tecavüze uğrayarak öldürülen minik kedinin ardından parktaki kediler telef edilmeye başlandı. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği kedi ölümleri sonrasında parkta bulunan kedi evi başka bir parka taşındı. Bazı hayvanseverler gece parkta nöbet tutarak kedileri katleden kişiyi yakalamaya çalıştı, aynı zamanda savcılığa başvurarak bu kişinin yakalanmasını istedi. 8'inci kedinin telef edilmesinden bir hafta sonra, hayvanseverler dün yine aynı parkta bir kediy yakılarak park içindeki gölete atılmış halde buldu.



Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, tüm çabalarına rağmen kedi ölümlerini bir türlü durduramadıklarını kaydetti. Parktaki kedileri öldürenin aynı kişiler olduğundan şüphelendiklerini belirten Yanık, çevredeki hayvan sahiplerinin korku içinde olduğunu söyledi. Yanık, kedi katillerinin 1 kişiden fazla olduğunu düşündüklerini dile getirerek, yetkililerden destek istedi.



YAKILAN 2 KEDİ DAHA BULUNDU



Muratpaşa İlçesi'nde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Düdenpark'ta dün gece bir kedinin yakılarak öldürülmesinin ardından, bu öğlen saatlerinde parka dolaşmaya gidenler yine aynı şekilde öldürülmüş 2 kedi daha buldu. Parktaki ölü kedileri fark edenler, durumu polise haber verdi. Son 2 ayda aynı yerde 11 kedinin vahşice öldürülmesinin ardından cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaparak parmak izi çalışması yaptı, delil topladı.



Düdenpark'ta son 2 aydır kedi ölümlerinin yaşandığını belirten hayvansever Erkan Zor, bu vahşetin bir an önce son bulmasını istediklerini belirtti.

