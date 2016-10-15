Bu paylaşımla tartışılan müdür terfi aldı!

Burdur'da kadınlarla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen ve CHP'nin görevden alınması için imza kampanyası başlattığı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, bir süredir vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atandı

Facebook'taki kişisel hesabından 2 Haziran 2014 tarihinde başı örtülü bir kadın resmi üzerinde 'Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir (Hadis-i Şerif, Tirmizi/111)' yazılı paylaşımı CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker tarafından 21 Eylül'de gündeme getirilen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, tepki çekti.



CHP'nin görevden alınması için imza kampanyası başlattığı Müdür Bayram, bir süredir vekaleten yürüttüğü göreve 14 Ekim 2016'da asaleten atandı. Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı Resmi Gazetedeki atama kararında şu ifade yer aldı:



"Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mahmut Bayram'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür."