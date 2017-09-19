Bu sene TEOG yapılacak mı? Bakan açıkladı

Bu sene TEOG sınavı yapılacak mı? Bakan'dan açıklama geldi

Bu sene TEOG yapılacak mı? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yapılmayacağını açıkladı. Bakan Yılmaz, "Bize güvenin. Kimsenin kaygılanmasına gerek yok" dedi.

Etiketler; #milli eğitim #teog
Önceki Haber
Yardım kabul etmedi! Engelli kızını böyle gezdiriyor!
Sonraki Haber
İzmir'de Gaziler Günü kutlaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.