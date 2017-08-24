Bu sokakta aydınlatma lambaları 15 gündür gece gündüz yanıyor

ÜMRANİYE'de bir sokakta bulunan sokak lambaları 15 gündür gece gündüz yanıyor. Mahalle sakinlerinin ilgileri uyarmalarına rağmen, lambaların gündüz vakti yanmaya devam ettiğini söyledi

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Mavideniz Sokak'ta bulunan 5 sokak lambası gece gündüz yanıyor. Mahalle sakinleri durumu ilgililere bildirdiler. Ancak bir sonuç çıkmadı. Yaklaşık 15 gündür yanan sokak lambaları tepkilere neden oldu. Mahalle sakini Kaya Karaman, elektrik arıza birimini arayarak defalarca kayıt oluşturmasına rağmen hiçbir görevlinin sokağa gelmediğini bildirdi.



Karaman, “Yaklaşık 10 senedir burada oturuyorum. Bölgemizde sıkıntı yaşıyoruz. Bunlardan birisi de 15 gündür sürekli yanan elektrikler. Birimleri arıyoruz ancak dönüş olmadığı gibi yapılmıyor da. Ciddi anlamda israf söz konusu. Keza bu bizim faturalarımıza yansıyacak. Saat 15.00 ancak ışıklar yanıyor" dedi. Mahalle sakini Kaya Karaman, arıza hattını arayarak 5. defa ihbarda bulundu. İlgililer, sokak lambalarının arıza nedeniyle yandığının bilgisini verdi.







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