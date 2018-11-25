Bu tesbih fiyatıyla şaşırtıyor!

Adana'da 1,8 karat siyah pırlantayla üretilen, göz kamaştıran 33'lük tespih, 300 bin TL fiyatla (taş başına yaklaşık 9 bin TL) satışa sunuldu

Adana'da tespih işçiliğini üç kuşaktır sürdüren Emre Bozkurt, 1,8 karat siyah pırlantayla 33'lük tespih yaptı. Bozkurt, pırlanta tespihe 250 bin TL'nin üzerinde çok sayıda teklif aldıklarını, ancak kabul etmediklerini söyledi. Kentteki kuyumcuların siyah pırlanta taşlı tespihi satın almak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bozkurt, "Bu tespih 33 tane pırlanta taştan oluşuyor ve hepsinin aynı boyda olması nadir bir şeydir. Bu şekilde dizayn ettik. Kuyumcular yoğun ilgi gösteriyor ama 300 bin TL'den aşağı bir fiyata satmıyoruz" dedi.

Ürettikleri tespihleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini kaydeden Bozkurt, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Türk tespihlerine yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Tespihin en çok İstanbul ve Ankara'da satıldığını söyleyen Bozkurt, çok sayıda atölye ve zanaatkar nedeniyle tespih üretim sektörünün merkezinin ise Adana olduğunu vurguladı.

YURT İÇİNE GÜNDE 400, YURT DIŞINA 40 SİPARİŞ

Bozkurt, pek çok değerli taştan tespih ürettiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İnternette mezat sayfalarımızda günde 350-400 tespih satıyoruz. Yurt dışına da günde 35-40 kargomuz var. Türk ustaları çok iyi olduğu için yabancı ülkeler Türkiye'yi tercih ediyor. Ekonomik olanların yanı sıra çok değerli taşlardan ürettiğimiz tespihlerin fiyatları da yüksek oluyor. Mesela Osmanlı kehribarı bir tespih modelimizdeki püsküllerin değeri sadece 250- 300 dolar. Firuze, yakut ile süslenmesi eşsiz bir işçilik. Sıkma Osmanlı kehribar tespihler 35 bin TL'ye satılıyor. Damla kehribar mügellef tespihler 25 bin TL. Milyonlarca yılda oluşan kehribar taşların değerine paha biçilemiyor."