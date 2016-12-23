Bu tugay son 5 günde 23 şehit verdi

Kayseri Komando Tugayı son 5 günde 23 askerini şehit verdi

Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri 1. Komando Tugayına ait askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlenmişti. Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen hain saldırıda 14 asker şehit oldu.



Alınan bilgiye göre PKK'nın kendilerine en çok zarar veren komandoları hedef aldığı belirlendi.



Öte yandan Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonuna da katılan Türk askerlerine El Bab'da IŞİD'li teröristler bir saldırı düzenledi. Düzenlenen bombalı saldırıda da 16 asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre bu askerlerden 9'u Kayseri Komando Tugayı bölgesinden giden askerler.



Fırat Kalkanı'ndan gelen acı haberle son 5 günde Kayseri Komando Tugayı'nın 23 şehit verdiği belirlendi.





