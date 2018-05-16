Bu yıl kaç öğretmen ataması yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi

Bu yıl kaç öğretmen ataması yapılacak?
16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:53

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklama geldi. Bakan Yılmaz, "5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi. Daha önce yapılan açıklamalarda 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu

"BU YIL 25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK"

Bakan Yılmaz, Eylül ayında atanması beklenen 25 bin öğretmene ilişkin yaptığı açıklamada, "5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ismet yılmaz #öğretmen atama
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