Bucak'ta bakım merkezinde engelli gence darp iddiası

BURDUR'un Bucak İlçesi'nde yüzde 90 zihinsel engelli 26 yaşındaki Hasan Yalvaç'ın, kaldığı bakım merkezinde dövüldüğü ve çenesinin 6-7 yerden kırılıp, gözünün morartıldığı iddiasıyla babası tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Merkezin kurucu müdürü Sefa Pamuk, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Hasan Yalvaç'ın merdivenlerden düştüğünü, düştüğü gün de hastanede tedavi edildiğini söyledi

Bucak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Özel Burdur Bucak Bakım Merkezi'nde kalan yüzde 90 zihinsel engelli Hasan Yalvaç'ı görmek için Ramazan Bayramı'nda gelen ailesi, çenesi ve gözü morarmış halde buldu. Yetkililere durumu soran aile "merdivenden düştü" cevabı aldı. Hastaneye götürülen Hasan Yalvaç'ın çenesinde 6-7 kırık olduğu, gözünün de kan topladığı tespit edildi. Baba 55 yaşındaki Seracettin Yalvaç, önceki gün Bucak Şehit Emin Kepçe Polis Merkezi'ne giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.



YÜZDE 90 ZİHİNSEL ENGELLİ



Emekli Seracettin Yalvaç, Balıkesir'de oturduklarını belirterek, "Oğlum Hasan'ın yüzde 90 zihinsel özrü bulunmakta. Hasan'ın 8 ay öncesine kadar evde bakımını biz yapmaktaydık. Eşimin rahatsızlanmasından dolayı oğlumun bakımı için devlete müracaat ettik ve oğlumu İzmir'de bir bakım merkezine yerleştirdik. Yaklaşık 2 ay kadar kaldıktan sonra yer sorunu nedeniyle oğlumun bakımı için Burdur Bucak İlçesi Özel Bakım Merkezi'ne yönlendirildik" dedi.



"SAĞ VE SOL ÇENESİNDE 6-7 KIRIK"



Oğlunun yaklaşık 6 aydır Bucak'taki merkezde kaldığını anlatan Seracettin Yalvaç, şöyle dedi:



"Fırsat buldukça Bucak'a gelerek oğlumu ziyaret ettim. En son yaklaşık 2 ay önce geldiğimde oğlumun durumu iyi gözüküyordu. Bayram nedeniyle 27 Haziran günü saat 10.30 sıralarında Hasan'ı ziyaret için geldim. Bakım merkezine girdiğimde Hasan'ın elleri arkadan bağlı şekilde oturuyordu. Beni görmeleri üzerine buradaki görevliler hemen oğlumun ellerini çözdü. Oğlumun sol gözü mor, kan toplamış ve şiş vaziyette, sol çenesinde şişlik vardı. Oğlum aşırı derecede kilo kaybederek zayıf düşmüştü. Oğlumun darp edildiğini düşünüyorum. Burada bulunan görevliyle görüştüğümde bakım merkezi sahibinin ve müdürünün tatilde olduğunu, yetkili kimse olmadığını söyledi. Bu hale nasıl geldiğini sorduğumda 23 Haziran günü oğlumun merdivenlerden düştüğünü, hastaneye giderek tedavi ettirdiklerini söylediler. Bu durum üzerine oğlumun darp edildiği gerekçesiyle durumu polise bildirdim. Oğlumu Bucak Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi ettirdik. Yapılan kontrolde sağ ve sol çenesinde 6-7 kırık olduğu, gözünün kan topladığı tespit edildi. Oğlumun tedavisinin ardından gerekli işlemler için emniyete geldik. Oğlum Hasan Yalvaç konuşamamakta ve el kol hareketleri de dahil olmak üzere kendisini hiçbir şekilde ifade edememektedir. Bakım merkezinde bulunduğum sırada burada bulunan diğer bir özürlü çocuk benim oğlumu işaret ederek yumruklarını gösterdi ve yumruklarını hareket ettirerek 'dövdü dövdü dövdü' şeklinde söylemde bulundu. Oğlumu tedavisi için yanıma alıp Balıkesir ya da İstanbul'a plastik cerrahiye götürerek gerekli tedavisini yaptıracağım. Bu olaydan dolayı Bucak Bakım Merkezi sorumlularından ve oğlumun bu hale gelmesine sebep olan sorumlu şahıs ve/veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Konuyla ilgili Hasan Yalvaç'ın amcası İsmail Yalvaç da sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Hasan Yalvaç'a rehabilitasyon merkezinde işkence yapıldığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Paylaşımda Hasan Yalvaç'ın göründüğü bir video görüntüsüne de yer verildi. Görüntüyü çeken kişinin baba Seracettin Yalvaç olduğu belirtilirken, "Benim çocuğumu ne hale getirmişler. Bu çocukların haline bak, merhametsizler, vicdansızlar, kitapsızlar yazık günah değil mi? Çocuğu niye bu hale getirdiniz" söylemleri de görüntüde duyuldu.



"DÖVÜLMEDİ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ"



Bucak Özel Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Sefa Pamuk ise iddiaların tamamıyla yalan ve yanıltıcı olduğunu söyledi. Merkezde kalan Hasan Yalvaç'ın merdivenlerden düştüğünü, düştüğü gün de Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiğini ve her şeyin tüm kayıtlarıyla mevcut olduğunu vurgulayan Sefa Pamuk, "Hasan bizim çocuğumuz, kendi evladımız gibi baktığımız çocuğumuz merdivenden düştü. Kaşında bir açılma oldu. Biz anında müdahale edip doktora götürdük. Ailesi olayın üçüncü günü geldi, çocuklarını görünce tepki göstermeye başladılar. Biz de 'anne yüreğidir' diyerek tepkilerine karşılık 'inanmıyorsanız gider adli mercilere müracaat edebilirsiniz sonucuna bakarak hareket edebilirsiniz' dedik. Sosyal medyaya vermeleri tamamen yanlış, böyle bir olay zaten yoktu, olmadı. Bu olay ile ilgili bütün evrakları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ayrıca Bucak Cumhuriyet Savcılığı bütün kamera kayıtlarımızı aldı. Böyle bir darp olayı yoktur, kesinlikle yanlış ve yalan" dedi.



"KAYITLAR HASTANEDE MEVCUT"



Konuyla ilgili tazminat ve iadeyi itibar davası açacaklarını kaydeden Sefa Pamuk, şöyle dedi:



"Hasan Yalvaç isimli çocuğumuz merdivenlerden düştüğü gün ilk etapta sağlıkçılarımız müdahale ettikten sonra anında Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Kayıtlar da hastanede mevcut. Hasan Yalvaç yaklaşık 1 yıldır kurumumuzda bakılıyordu. Zihinsel engelli ve bağlama raporu olan bir engellimiz. Hasan'ın ailesi ve annesi, babası çocuklarını fazla ziyaret etmezdi. 1 yıl içerisinde iki kez gelmişler, ilk geldiklerinde teşekkür etmişlerdi. Ama son geldiklerinde böyle bir olay ile karşılaştık. Bakım merkezimizde bulunan engellilerimizin bakımı, bireysel bakımı, temizlikleri her şey dört dörtlük yapılmaktadır. Bunun takibini de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yapmaktadır. Gıda, diyetisyen ve her türlü bakım kontrolleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce denetlenmektedir. Bu olay afaki, bu olay ferdi davranıp bir şeyler çıkarmak, belki de nemalanma için uğraşıyorlar ama elleri boş çıkacak. Bakım merkezinde kalan engellilerimizi gündüz saatlerinde herkes gelip ziyaret edebilir. Nasıl bakıldıklarına, ne yiyip içtiklerine ve nasıl kaldıklarına herkes istediği saatte gelerek, ziyaret edip bakabilir."



VALİLİK MÜFETTİŞ İSTEDİ



Burdur'un Bucak İlçesi'nde yüzde 90 zihinsel engelli Hasan Yalvaç'ın, kaldığı bakım merkezinde dövüldüğü ve çenesinin 6-7 yerden kırılıp, gözünün morartıldığı iddiasıyla ilgili Burdur Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Baba Seracettin Yalvaç'ın valiliğe 28 Haziran'da başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Valiliğimize 28 Haziran 2017 tarihli dilekçesiyle müracaat eden Seracettin Yalvaç isimli vatandaş, Burdur Bucak İlçesi'nde faaliyetini sürdüren özel bir engelli bakım merkezinde kalan zihinsel engelli çocuğunun darp edildiğine dair şikayette bulunmuştur. Müracaat ile ilgili valiliğimiz tarafından gerekli inceleme yapılmış olup, konunun daha detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

