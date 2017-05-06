Bugüne kadar FETÖ'den kaç kişi tutuklandı? Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarın ABD’ye gideceğini, pazartesi günü de mevkidaşı bakan ile görüşeceğini belirtirken, "Görüşmemizin konusu teröristbaşı Fethullah Gülen’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi olacaktır. Eninde sonunda onları bulundukları yerlerden alıp Türkiye’ye getireceğiz ve Türk yargısına teslim edeceğiz" dedi.



Bakan Bozdağ, Yozgat’ta AK Parti İl teşkilatı tarafından düzenlenen Mayıs ayı İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Darbe girişimi sonrası hakkında işlem yapılan kişi sayısını da açıklayan Bozdağ, Türkiye'nin Fethullahçı terör örgütü ile mücadelesini de etkin bir şekilde sürdürdüğünü belirtirken, şunları söyledi:



"Bir yandan devletimizin içine sızmış bu örgüt üyelerini tespit edip devlet içinden uzaklaştırırken, öte yandan da örgüt üyesi olan ve suç işleyenlerle ilgili aktif soruşturmalar devam etmektedir. Açılmış davalarla yargılamalar devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden bugüne kadar 149 bin 833 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bunlardan 48 bin 636 kişi tutuklanmıştır. Tutukluların 166’sı general, 6 bin 810’u albay ve alt rütbedeki askerlerden, 8 bin 667’si emniyet mensuplarından oluşmaktadır. Diğerleri de diğer görevlerde veya görevde olamayan kişilerden oluşmaktadır. 35 bin 783 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 bin 791 kişi vardır. Yani kaçak durumda olan 6 bin 791 kişi var, bunun 139’u asker, 364’ü emniyet mensubudur. Halen gözaltında bulunanlar 822 kişidir."



Bundan sonra yargılamaların ve soruşturmalar devam edeceğini de belirten Bakan Bozdağ, suç işleyenler, hakkında suç isnadı bulunanlarla ilgili hukuğun gereklerinin yerine getirileceğini anlattı. Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Medyada, sosyal medyada veya başka yerlerde de zaman zaman yürütülen tartışmalar var. Bu tartışmaları bir tarafa koyup şunu ifade etmek istiyorum; Türk yargısı anayasa ve yasaların verdiği yetkileri kullanmaktadır. Görevlerini anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanı kanaatlerine bağlı olarak yerine getirmektedir. Yargılamalar veya soruşturmalar sırasında soruşturulan kişilerin bir kısmı tutuklu soruşturulduğu gibi, bir kısmı adli kontrol altında soruşturulabilir, bir kısmı da tutuksuz, adli kontrol olmaksızın soruşturulabilir. Yargılamalar da aynı şekilde yapılabilir. Tutuklu olan birinin tahliyesi, adli kontrol olanın birisinin adil kontrolünün kaldırılması, yargılanma nihai bir kararla sonuçlanıncaya kadar o kişilerin aklandığı anlamına gelmez. Yargılama devam edecek ve yargılama sonucunda nihai bir karar, ya berat, ya da ceza kararı çıkacaktır. Berat çıkar, bu temiz aşamalarını geçerse aklanmış olacaktır. Ceza çıkar, temyiz aşaması neticelenirse cezası kesinleşmiş olacaktır, infaz aşamasına geçecektir. Tutuklu biri tahliye olduğu zaman da veya adli kontrol verdiği zaman da soruşturma aşamasındaki soruşturması, yargılanma aşamasındaysa yargılanması devam edecektir. Bunu herkesin bilmesi lazımdır."



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, birilerinin sadece medyadaki tartışmalar üzerinden yargının yönlendirilmesini hesap etmesi halinde yanlış yaptıklarını ifade ederken, Türk yargısının Anayasa, hukuk ve yasalarına uygun, vicdani kanaatle hareket ettiğını, bundan sonra da aynı kanaatle hareket etmeye, hukuka uygun davranmaya devam edeceğini kaydetti. Bozdağ, şöyle devam etti:



"Bu yargılamalarda hukuk için de hukuka uygun bir biçimde devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir. Avrupa’dan, başka yerlerden yargılamalara dönük eleştirileri takip ediyoruz ve biliyoruz ki bu eleştiriler Fetullahçı Terör Örgütü, PKK Terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin onlara ilettiği ve onların da dillendirdiği şeylerden başka bir anlam ifade etmemektedir. Terör örgütlerinin görüşlerini yansıtan, eleştirileri bizim bakımımızdan bir öneminin olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek isterim."



"FETÖ İÇİN GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde kendisinin ABD’ye gideceğini ve ABD Adalet Bakanı ile Pazartesi günü görüşeceğini belirten Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:"FETÖ terör örgütü elebaşı terörist Fethullah Gülen hala Pensilvanya’da. Cumhurbaşkanımızın, bildiği gibi yakında ABD’ye bir seyahati olacak. Bu seyahatten önce yarın ben de, ABD'ye bir ziyarette bulunacağım. ABD Adalet Bakanı ile pazartesi günü bir görüşme yapacağız. Görüşmemizin konusu terörist başı Fethullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi olacaktır. Eninde sonunda onları bulundukları yerlerden alıp, Türkiye’ye getireceğiz ve Türk yargısına teslim edeceğiz. Şimdiden FETÖ terör örgütünün teröristleri dört bir yandan bizim ziyaretimizi çarpıtmak için haber yapıyorlar. Zarrap için geliyormuşuz. Yalan söylüyorsunuz, FETÖ için geliyoruz, FETÖ için. Terörist başı Gülen’in geçici olarak tutuklaması için geliyoruz ABD’ye. Türkiye’ye iadesi için gidiyorum. Bu dosyaların üzerinde çalışan bazı savcılar da bana refakat edecekler orada teknik görüşmeler de, yapılacaktır. Ama hep beraber oradan buradan çarpıtmaya başka başka noktaya çekmeye başlıyorlar. İstedikleri kadar çarpıtsınlar Türkiye’nin bu mücadelesi devam edecektir. Bu örgütün gerçek yüzünü herkes görecektir. Tehlike ve tehdit boyutunu herkes çok iyi anlayacaktır. Türkiye’nin ödediği bedellerin başka ülkelerin ödememesi için dost bir ülke olarak bütün ülkeleri uyarmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Bundan da Türkiye’nin endişesi olmamalıdır, olmayacaktır da. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde gevşeme savsama yoktur olmayacaktır."