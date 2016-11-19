Bulaşık yüzünden karısını bu hale getirdi!

Adana bir koca, bulaşıkları makineye dizmek isteyen eşini, 'elinde yıkayacaksın' diyerek dövdü

Olay Adana Seyhan'da meydana geldi. 51 yaşındaki Nusret L. ile Özbek eşi 32 yaşındaki Shakhnazahon L. arasında bulaşık yıkama yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Nusret L., Özbek asıllı eşini yumruk ve tekmelerle darp etmeye başladı. Daha sonra Nusret L., fenalaşması üzerine eşini hastaneye götürdü.



Her tarafında morluklar oluşan kadın, tedavi edildiği sırada kocasının tehditleri ise devam etti. Bunlara şahit olan doktor ise durumu polise haber verdi. Polis dayakçı kocayı gözaltına aldı.



Tedavisi sonrası açıklama yapan Shakhnazahon L, 2 yıldır evli olduğunu ve ilk günden beri de kocasından şiddet gördüğünü anlattı.



Olayı da anlatan kadın, o gün evlerine misafir geldiğini. Misafir gittikten sonra da bulaşıkları makineye koyarken eşinin kendisine 'bulaşıkları elinde yıkayacaksın' diyerek küfür edip vurmaya başladığını söyledi.



Önce kafası ve yüzünden darp edildiğini anlatan kadın, yere düştüğünde ise kocasının kendisine tekmeler attığını söyledi.



Kocasının pasaportuna da el koyduğunu anlatan kadın, dayaktan dolayı da 6 ay önce çocuğunu düşürdüğünü söyledi. Sürekli dayak yediğini anlatan kadın, eşinin dışarı çıkmasına da izin vermediğini ve gidecek yeri olmadığını anlattı.