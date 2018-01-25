Burak Akın örnek oldu, 100 asker savcılığa başvurdu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafının ardından kuvvet komutanlıklarında görevli yaklaşık 100 subay-astsubayın itirafçı olmak için savcılıklara başvurduğu belirtildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 'etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak' itirafçı olanların serbest bırakılmasının ardından, son 3 ay içerisinde Türkiye genelinde Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde görevli yaklaşık 100 subay-astsubay itirafçı oldu. Bu kişilerin itirafları doğrultusunda da çok sayıda mahrem imamın gözaltına alındığı belirtildi.



Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, itirafçı olmak isteyen kişilerin, ilk önce FETÖ üyesi olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Daha sonra örgütün toplantılarına katıldıysa bu toplantılara katılan kişilerin ve kendinden sorumlu 'abi' ve ya 'abla'ların ismini vermesi gerekiyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için başvuran FETÖ üyelerinin bu kriterleri yerine getirmesi halinde serbest bırakıldığı yeteri bilgi vermeyenlerin ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemelerine sevk edildikleri belirtildi.