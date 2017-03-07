Bursa'da feci kaza: 7 kadın öldü. İşte isimleri...

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Bursa'dan Ankara'ya doğru yola çıkan kadınlar kaza yaptı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi acı bir haber geldi. Kadınlar Günü'nü kutlamak için Ankara'ya giden Türk Metal-Sen işçileri kaza yaptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.



KAZADA ÖLEN 7 KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nden acı bir kaza haberi geldi. Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadınları taşıyan 4 otobüs Ankara'ya gitmek için yola çıktı.Kadınlar Günü'nü Ankara'da kutlamak isteyen kadınları taşıyan otobüslerden biri Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile devrildi.Devrilen otobüste 7 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Devrilen otobüste yaşamını yitiren kadın işçilerin Bursa’da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalıştıkları öğrenildi.Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kadının kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin Leyla Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın olduğu açıklandı.Bu arada, kaza yerine Türk-İş 8’inci Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir de geldi. Özdemir, yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Metal Sendikası’nın Ankara’da düzenlediği kurtultaya katılmak üzere fabrikalarımızdan kadın üyelerimizi taşıyan otobüs elim bir kaza yapmış. 7 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorumr" dedi.Kazada yaralananların tedavileri de İnegöl ve Bozüyük’teki hastanelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da İnegöl Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılarla görüşeceği bildirildi.