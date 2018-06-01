Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da Türk Telekom'un merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olayda bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Bursa'da bugün saat 14.15'te, Türk Telekom'un Genç Osman Mevkii'ndeki merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.