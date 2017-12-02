Bursa'da üç araç birbirine girdi: 4 ölü, 11 yaralı

Bursa'da bir midibüs ve iki otomobilin yaptığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı

Kaza Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında Cemal Gökhan Çalıkşan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkınca aynı yönde giden ve vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı.



Çarpmanın etkisiyle midibüs de Erdoğan Ağtürk'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen sağlık ekipleri midibüste bulunan 43 yaşındaki Hakan Şibay, 41yaşındaki Mesut Güney ile Akın Demirkan ile otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu'nun öldüğünü belirledi.



Kazada 11 kişi de yaralanırken yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Görgü tanıklarından biri Cemal Gökhan Çalışkan kontrolündeki aracın çok hızlı olduğunu ve trafikte makas atarak ilerlediğini öne sürdü.