Bursa'da zincirleme kazada 3 öğrenci yaralandı

Kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Kestel ilçesinde meydana geldi. Gürsu Kavşağı'nda 59 YD 733 plakalı kamyonete arkadan çarpan kamyon, kontrolden çıktı. Kamyon, bu sırada yolda yürüyen lise öğrencileri M.B., S.Y. ve M.H.'ye çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek durabildi. Kazada yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, Bursa- Eskişehir karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.Kaynak: DHA
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen ve sürücülerinin isimlerini belirlenemediği kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.