Bursalı iş adamının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen özel jette Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'un da olduğu öğrenildi

Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28) da düşen jette hayatını kaybetti. Zeynep Coşkun’un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Coşkun'un 30 yıla yakın bir süreden beri Toyota bayiliği yaptığı anlaşıldı.



NE OLMUŞTU?



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.



Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.



Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.