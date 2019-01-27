Buse için aramalar sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor

Buse için aramalar sürüyor
27 Ocak 2019 Pazar 15:09

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, takviye ekiplerin de katılımıyla sürdürülürken, saat 13.30 sıralarında, Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında kadın ayakkabısı bulundu. Arama yapan ekiplerin bulduğu sol tek ayakkabının Buse'ye ait olabileceği ihtimali üzerine baba Ahmet Acar'a haber verildi. Ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi.

AYAKKABININ FOTOĞRAFINI EŞİNE GÖNDERDİ

Ahmet Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu doğruladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #buse #kayıp #hortum #sürükleme
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