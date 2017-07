Butik otelde şok olay! Anahtar deliğinden...

Ayvalık’ta yaşandığı iddia edilen bir taciz olayı dün akşamdan beri sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre, D. B. isimli bir genç kız ve arkadaşlarının başına gelen olayda, butik otel yöneticisi anahtar deliğinden odalara bakarken kayda alındı

D.B.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı olay, iddiaya göre Ayvalık’ta bir butik otelde gerçekleşti. Otel yöneticisinin, 3 genç kızın kaldığı odanın anahtar deliğinden bakarken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Olayı duyuran D. B. sosyal medyada şunları yazdı:



“Bayram için arkadaşlarla Ayvalık'ta ... butik otelde rezervasyon yaptırdık. Ben üst katta kalıyordum iki kız arkadaşım da giriş katta otel sahibinin oturduğu masanın yanındaki odada kalıyorlardı. İki arkadaşım otel sahibinin onları anahtar deliğinden izlediğini fark etmişler ama panik olup o an bir şey yapamamışlar. Sadece o anda deliğin üstüne havlu asmışlar. Hemen beni aradılar aşağıya indim, indiğimde adam çoktan gitmişti. Ne yapacağımızı bilemedik çünkü elimizde bir kanıt yoktu... Arkadaşlarım bana adamın bu sefer karşı odayı anahtar deliğinden izlemeye başladığını söylediler. O odada bildiğimiz kadarıyla 3 genç kız kalıyordu... Gece çekilen video çok karanlık olduğundan kanıt olarak kullanamayacağımıza karar verdik. Sabahı bekledik. Ve sapık otel sahibimiz beklediğimiz gibi sabah da karşı odadaki 3 kızı anahtar deliğinden izlemeye devam etti. Kapı aralığından her şeyin çok net göründüğü aydınlık videolar çekmeyi başardılar. Eşyalarımızı topladık ve kızların kapısını çaldık içeri girip her şeyi anlattık ve videoları gösterdik. Sonra odadan çıkıp ... yanına gidip bildiğimiz her şeyi anlattık. Biz konuşmaya başlar başlamaz titremeye başladı "ben öyle bir şey yapar mıyım kızlar, hastayım ilaç alıyorum" vs gibi şeyler söyleyip inkar etti. Biz elimizde videolar var diyince "kızlar hamam böceği diye bağırdı ondan baktım" dedi. Videoları en başta görmek istedi, biz göstermedik. Diğer 3 kız da dahil, paralarımızı geri aldıktan sonra oteli terk ettik ve polise şikayet ettik. Videoları da delil olarak teslim ettik."



Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada da büyük tepti topladı.