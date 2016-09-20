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    • Bütün araçlara çip takılacak. Yaptırmayana yakıt yok!

    Teröre karışan araçların takibinin yapılması ve kaçak akaryakıtın önlenebilmesi için çip sistemine geçiliyor. Tüm araçlara takılacak çip, istasyonlarda araçları okuyacak ve tüm bilgiler anında devlete ulaşacak

    20 Eylül 2016 Salı 09:37
    Bütün araçlara çip takılacak. Yaptırmayana yakıt yok!
    Kaçak akaryakıt ve terörle mücadele kapsamında tüm taşıtlar elektronik takibe alınıyor. Trafiğe tescilli taşıtlara plaka numaralarını da içeren birer kimlik birimi (etiket-çip) takılacak. Akaryakıt pompaları da bu etiketleri okuyabilecek. Bu sayede hem satılan akaryakıtlar anlık olarak izlenebilecek hem de hangi aracın hangi istasyondan yakıt aldığı sistemde anlık olarak görülebilecek. Hem kaçak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilecek hem de terör olayları önlenecek.

    ÇİPİ OLMAYANA YAKIT YOK

    Sisteme el yordamıyla giriş olmayacağı için canlı bombalar başta olmak üzere terör gibi farklı suçlardan aranan araçlar ve kişilerin belirlenmesi daha kolay olacak. Örneğin herhangi bir suçtan aranan şahsın kullandığı araç akaryakıt istasyonuna yanaştığında çip yoksa yakıt alamayacak. Etiket varsa o araç benzin ya da motorin alabilecek. Sisteme giriş el yordamıyla olmayacağı için yanlış beyanda olmayacak. Aranan aracın plakası, sisteme girildiğinde en son hangi akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı görülebilecek. İstasyondaki güvenlik kameraları ile de kişiler ortaya çıkarılabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü de yer alıyor.

    POMPA PLAKAYI OKUYACAK

    Kaçak akaryakıtla mücadele kapsamında Maliye Bakanlığı’nın yeni yol haritasında plaka üzerinden anlık satış takibinin yapılması yer alıyor. Pompalar plakayı otomatik olarak okuyacak, böylece satılan akaryakıt anında izlenecek. Araçtan başlayarak tüm istasyonların ne kadar satış yaptığı takip edilirken, Maliye her aracın ne kadar yakıt aldığını bildiği için istasyonun yanlış beyanında sistem uyaracak. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele kapsamında yürütülecek eylem planına göre, alış-satış bilgileri yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne online olarak ulaştırılacak.

    OTOBÜS VE MİNİBÜSLERE İZLEME

    Maliye Bakanlığı değeri milyon dolarları bulan otobüs ve minibüs hatlarındaki plaka alım satımlarını da mercek altına alıyor. Bu kapsamda tahditli plaka alım ve satımlarının gerçek değeri üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli alt yapı oluşturulacak. Mevcut uygulamada değeri 1 milyon TL olan bir otobüs hattına ilişkin plakanın satışı daha düşük vergi ödenmesi için 500 bin TL olarak gösterilebiliyor. (Ercan Baysal/ Star)
    Anahtar Kelimeler: Kaçak Akaryakıt, Araç, Araç çip

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