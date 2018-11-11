Bütün dünya liderlerinin bulunduğu yerde! Çıplak protesto

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Törene katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın aracının önüne üstsüz protestolarıyla tanınan Femen grubu çıkınca ortalık karıştı

Bütün dünya liderlerinin bulunduğu yerde! Çıplak protesto
11 Kasım 2018 Pazar 16:35

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.Tören öncesinde alana gitmek üzere yüksek güvenlik önlemleri altında Champs Elysee’den ilerleyen Trump’ın kafilesinin önüne radikal feminist aktivist grup Femen üyeleri çıktı.

Üzeri çıplak vaziyetteki kadın sloganlar attı. Güvenlik güçleri Trump’ın kafilesi önünde yaşanan olayı güçlükle kontrol altına alabildi. Göstericinin araca bu denli yaklaşmayı başarması yerel basında, “Güvenlik önlemleri istenildiği gibi alınmamış” yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın tokalaşarak kısa sohbet etmesi Rus basınında geniş yer buldu. (Sözcü)

Etiketler; #çıplak #protesto
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