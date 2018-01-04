Büyük ikramiye ona çıktı denildi ama...

Antalya’da büyük ikramiyenin talihlisinin 1 Ocak’ta işe gitmeyen 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Basın açıklaması yapan Tokmak, “Param yoktu, bilet bile alamadım” dedi

Büyük ikramiye ona çıktı denildi ama...

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında kuryelik yapan Murat Tokmak (25) olduğu iddası Muratpaşa ilçesini karıştırdı. 3 gündür işe gitmeyen evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak'ın aylık 1800 lira maaş aldığı, Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden parasını tahsil ettiği bile söylendi. Ancak Tokmak, akşam saatlerinde basın açıklaması yapıp kendisine ikramiye çıkmadığını duyurdu. İsmini ve fotoğrafını yayanlara dava açacağını belirten Tokmak, "3 günlük izne gittim başıma neler geldi. Keşke izin almasaydım. Param yoktu, bilet bile alamadım. Şimdi fotoğrafım yayıldı ailem de risk altında" ifadesini kullandı. Öte yandan Milli Piyango İdaresi, çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri tarafından alındığını açıkladı.

 

Etiketler; #antalya #Büyük ikramiye
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