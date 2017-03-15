Büyükanne Projesi'nde maaş alacak isimler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde 10 ilde 6.500 aileye 450 TL verileceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.



Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.



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