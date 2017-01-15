Büyükannelerden sonra teyze-halaya da maaş!

Torununa bakan büyükannelere 400 liradan başlayan maaş imkanı, büyük ses getirdi. Aileler heyecanlandı. Projenin kapsamına teyze ve halaların da alınması gündemde

Torun bakan büyükannelere maaş projesi büyük yankı uyandırdı. Kısa süre içinde başlayacak pilot uygulama merakla bekleniyor. 3 ilde bin aileyle 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştıracak.



Uygulamanın kapsamına teyze ve halalar da alınabilecek. Büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı, ancak ana hatları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgilere göre; doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.



Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Takvim'in haberine göre böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor.



Bakan Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğer seçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şubat-Mart gibi pilot uygulamanın başlaması, Eylül'den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor. (Takvim)