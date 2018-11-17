Büyükelçiliğin çatı katında organik bal üretimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçiliği çatı katında yaklaşık 6 yıl önceki Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından 3 kovanla başlatılan organik bal üretiminde, kovan sayısı 10'a yükseldi. Büyükelçilikte üretilen ballar, küçük kavanozlarla ziyaretçilere hediye ediliyor

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'nın ikinci en büyük şehir parkı konumundaki 210 hektar büyüklüğündeki Grober Tiergarten'in hemen yanındaki Tiergartenstrasse'de faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 6 yıl önce dönemin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından, Büyükelçilik binasının çatısı mini bahçeye dönüştürülerek, 3 kovanda organik bal üretimi başlatıldı. Çam ağaçları da dikilen çatıda, kovan sayısı zamanla 10'a çıkartıldı. Üretilen organik ballar, hem Türkiye'den gelen heyetlere hem Alman hem de diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere küçük kavanozlarda hediye ediliyor.

ATSO HEYETİNE HEDİYE EDİLDİ

Almanya ve Antalya arasındaki turizm, tarım, sanayi gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) öncülüğünde Berlin'e gerçekleştirilen iş gezisinde Büyükelçiliği ziyaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin başkanlığındaki heyete, Büyükelçi Ali Kemal Aydın tarafından, çatı katında üretilen organik ballardan hediye edildi. Büyükelçi Aydın, heyete çatı katındaki arı kovanlarının bulunduğu mini bahçeyi de gezdirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçiliği çatı katında yaklaşık 6 yıl önceki Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından 3 kovanla başlatılan organik bal üretiminde, kovan sayısı 10'a yükseldi. Büyükelçilikte üretilen ballar, küçük kavanozlarla ziyaretçilere hediye ediliyor.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'nın ikinci en büyük şehir parkı konumundaki 210 hektar büyüklüğündeki Grober Tiergarten'in hemen yanındaki Tiergartenstrasse'de faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 6 yıl önce dönemin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından, Büyükelçilik binasının çatısı mini bahçeye dönüştürülerek, 3 kovanda organik bal üretimi başlatıldı. Çam ağaçları da dikilen çatıda, kovan sayısı zamanla 10'a çıkartıldı. Üretilen organik ballar, hem Türkiye'den gelen heyetlere hem Alman hem de diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere küçük kavanozlarda hediye ediliyor.

ATSO HEYETİNE HEDİYE EDİLDİ

Almanya ve Antalya arasındaki turizm, tarım, sanayi gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) öncülüğünde Berlin'e gerçekleştirilen iş gezisinde Büyükelçiliği ziyaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin başkanlığındaki heyete, Büyükelçi Ali Kemal Aydın tarafından, çatı katında üretilen organik ballardan hediye edildi. Büyükelçi Aydın, heyete çatı katındaki arı kovanlarının bulunduğu mini bahçeyi de gezdirdi.