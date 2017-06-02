Büyüklerin suçunu çocuklar ödedi. Savaş onları bu hale getirdi

Suriye'de 6 yıldır devam eden savaş, insan ölümlerinin yanı sıra yuvaları da dağıttı. Yüzbinlerce insan Suriye'yi terk etti. Ölümden kaçanların bazıları umut aradıkları mavi sularda boğuldu, sağ olarak kaçabilenler ise bedenlerinde taşıması güç yaralarla baş başa kaldı. Suriye'nin İdlib, Hama ve Halep kentine düzenlenen kimyasal ve bombalı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklarla ve uzuv kaybıyla savaştan kaçan çocuklar ise tedavi olmak için Suriye'yi terk edip Türkiye'ye sığındı.
YÜZLERİ YANIK, ELLERİ AYAKLARI KESİLMİŞ ÇOCUKLAR
Gönüllülerin desteğiyle sınırdan alınarak Antalya'ya getirilen ve burada bir eve yerleştirilen 6 çocuğun tedavisine Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından başlandı. 10 aylık Abdo Baco, Hatice Şeyh (1), Ayşe Sellum (6), Abdusselam Al-Nasır (8), Kenan Nasır (8), Emine İsmail (9), yerleştirildikleri bir evde başka bir Suriyeli aileyle bir arada yaşıyor. Vücutlarında savaşın ağır izlerini taşıyan çocuklardan kiminin yüzü kulaklarına kadar yanmışken, kiminin ise el ve ayak parmakları yanık nedeniyle kesilmiş. Göz kapakları ve dudakları eriyen çocuklar görme ve beslenme sıkıntısı çekiyor. İçlerinde durumunun diğerlerine göre iyi olduğu dile getirilen 10 aylık Abdo bebek ise iki ayağını kaybetmiş. Minik Abdo, savaşta annesi dışında tüm ailesini kaybetmiş, ağır yaralı kurtulan annesi ise Türkiye'ye gelebilmek için mücadele ediyor.
PSİKOLOJİLERİNİN DÜZELMESİ İÇİN KAŞ VE SAÇ EKTİRİLDİ
5 yıldır savaşta ağır yaralanan çocukların tedavisi için hayırseverler ve çocuklar arasında gönül köprüsü kuran Yaşar Kocadal, Antalya'daki 6 çocuğa destek olmaya çalışıyor. Antalya Yardım Gönüllüleri Platformu ile işbirliği yapan Kocadal, şimdiye kadar ağır yaralı 50 çocuğu tedavi ettirdiklerini söyledi. En büyük sorunlarının maddiyat olduğunu belirten Kocadal, yurt dışından kendilerine destek geldiğini ancak yeterli olmadığını kaydetti. Çocukların yakınlarının sınırdan geçememesinin tedaviyi psikolojik olarak olumsuz etkilediğini de belirten Yaşar Kocadal, “Çocuklara şu anda ihtiyaçları olmamasına rağmen kaş ve saç ekimi yaptırdık. Bu durum onları 'Biz tedavi olabiliriz. İyileşeceğim' düşüncesine inandırıyor. Şu ana kadar bu şekilde 200 çocuğa yardım ettik" dedi.
50 ÇOCUK AMELİYAT OLMUŞ
Çocukların tedavisinin başında olduklarını da belirten Kocadal, “Bu çocukların burun, kulak ve yüzlerini geri kazandırana kadar mücadele edeceğiz. Bu çocuklar daha yeni başladı tedaviye. 50 çocuğun ameliyatını yaptırdık. Birçoğu devlet hastanesinde bir kısmı da özel hastanede yapıldı" dedi.
ÇOCUKLARI POLİSE ŞİKAYET ETMİŞLER
Çocukları görenlerin önyargılı davrandığını da belirten Yaşar Kocadal, yaşadıkları sıkıntılardan da söz etti. Bulundukları çevrede çocukların istenmediğini ve şikayetlere konu olduğunu anlatan Kocadal, “İnsanlar bu çocukların ayıplı olduğunu düşünüyor. Çocuklara ev vermediler. Siteden uzaklaştırmak için polise şikayet edenler oldu. Bunlar daha bebek. Bu çocuklardan rahatsız olanlara, parkta oynamalarına izin vermeyenlere diyecek bir şey bulamıyoruz" diye konuştu.
DESTEK BEŞİKTAŞ'TAN
Antalya'da tedavi olmak için gelen çocuklara bir destek de şampiyon Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlı takımın 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 çocuğu Antalya'da yaşadıkları evde ziyaret etti. Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye ederken, yönetimden işadamı Arif Çelik, kiralanan evin eşya ihtiyacını karşıladı. Yardımseverler Yaşar Kocadal ile Demet Çileli Baz, soysal medya hesabından yaptıkları duyurularla minik bedenler için kampanya düzenliyor.