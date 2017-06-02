Büyüklerin suçunu çocuklar ödedi. Savaş onları bu hale getirdi

Suriye'deki savaş masum çocukları öldürmeye devam ederken, bazılarının bedenlerinde ise taşınması güç yaralar açtı. Varil saldırılarında vücutları yanan, bazı uzuvları kesilen minik bedenlerden 6'sı hayırseverlerin desteği ile tedavi için Antalya'ya getirildi

Suriye'de 6 yıldır devam eden savaş, insan ölümlerinin yanı sıra yuvaları da dağıttı. Yüzbinlerce insan Suriye'yi terk etti. Ölümden kaçanların bazıları umut aradıkları mavi sularda boğuldu, sağ olarak kaçabilenler ise bedenlerinde taşıması güç yaralarla baş başa kaldı. Suriye'nin İdlib, Hama ve Halep kentine düzenlenen kimyasal ve bombalı saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklarla ve uzuv kaybıyla savaştan kaçan çocuklar ise tedavi olmak için Suriye'yi terk edip Türkiye'ye sığındı.



YÜZLERİ YANIK, ELLERİ AYAKLARI KESİLMİŞ ÇOCUKLAR

PSİKOLOJİLERİNİN DÜZELMESİ İÇİN KAŞ VE SAÇ EKTİRİLDİ

50 ÇOCUK AMELİYAT OLMUŞ

ÇOCUKLARI POLİSE ŞİKAYET ETMİŞLER



DESTEK BEŞİKTAŞ'TAN