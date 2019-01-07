Buzlanmaya karşı özel sıvı ile yıkanıyorlar

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ederken, uçaklar buzlanmaya karşı "De-Anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

Buzlanmaya karşı özel sıvı ile yıkanıyorlar
07 Ocak 2019 Pazartesi 13:14

Kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilemedi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, Atatürk Havalimanı'nda uçaklara 'De- Anti Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı 'De- Anti Icing' adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Edinilen bilgiye göre 3 geniş 12 dar gövdeli olmak üzere toplam 15 uçağa De- Anti Icing işlemi uygulandı.

Etiketler; #istanbul #türk hava yolları #thy #uçak #özel sıvı
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