'ByLock'tan tutuklanan teknik direktör serbest!

Sakarya'da, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla tutuklanan teknik direktör Şaban Yıldırım, savcılığın mahkemeye yaptığı bildirim üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

'ByLock'tan tutuklanan teknik direktör serbest!

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla tutuklanan Şaban Yıldırım hakkında mahkeme karar verdi. Mayıs ayında tutuklanan Şaban Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütün casus yazılımla birçok kişiyi bu programla ilişkilendirdiği tespiti üzerine hazırladığı 11 bin kişilik listede yer aldı. Ankara'dan Yıldırım'la ilgili gönderilen rapor, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Yapılan bildirim üzerine teknik adamla ilgili dosyayı re'sen inceleyen mahkeme, Yıldırım'ın adli kontrol hükümleriyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #bylock #şaban yıldırım
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