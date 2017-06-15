Çağlayan Adliyesi önünde avukatların 11. hafta "Adalet Nöbeti"

İSTANBUL Barosu'na bağlı bir grup avukat, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "Adalet Nöbeti" tuttu. Grup adına yapılan açıklamalarda hukukun önemine değinildi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen karar da eleştirildi

Grup adına yapılan açıklamalarda hukukun önemine değinildi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen karar da eleştirildi.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI



Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması için her hafta Perşembe günü bir araya gelen avukatlar, bu hafta da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde toplanarak, adalet nöbetini 11.haftada da sürdürdü.





“TOPLUMUN VİCDANINI YARALAMAKTADIR"



Grup adına açıklama yapan Avukat Başar Yaltı, Cumhuriyetin değerlerinin gittikçe her gün daha çok yıprandığını, hukuk devletinin derin yaralar aldığını savunarak, bunun örneklerini avukatlar olarak yaşayarak gördüklerini söyledi. Dünde toplumun vicdanını yaralayan bir karar verildiğini söyleyen Avukat Yaltı, “Şunu görüyoruz. Maalesef mahkemeler ve yargı sistemi artık tek bir otoriteden emir almasa bile onun isteklerine göre kendini hizaya getiren bir tutum ve duruş içerisindedir. Nasıl ki en kötü sansür otosansür ise yargı sisteminde de mahkemeler ve yargıçlar otoritenin ve siyasal iktidarın istek ve arzularının nasıl olacağını değerlendirerek kendilerini ona göre yönlendirip kararlarını da ona göre vermeye başladılar. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu toplumun vicdanını yaralamaktadır. Toplum vicdanını kanatmaktadır. Bilindiği üzere toplumdan herhangi bir kişiye yapılan haksızlık o toplumun tamamına yöneltilmiş bir tehdit demektir. Bu tehdit o noktalara geldi ki bu gün milletvekillerini, gazetecileri ve muhalif kesimlerin önde gelen isimlerini ayırmaksızın cezaevine göndermekten hiç çekinmiyor. Bunun mesajı şudur; Toplum sussun, korksun sesini çıkartmasın. Bunun adı da otoriter bir sistemin yerleşmesidir" dedi.



“MÜLKÜN TEMELİNİ ADALETİ YOK EDEREK KORUYAMAZSINIZ"





CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı eleştiren Avukat Bahri Belen de herkes açısından hukuk güvenliğinin kalmadığını belirterek , yöneticilere ve yönetenlere bir seslenerek, “Hukuk güvenliği hem sizin hem yurttaş için elzemdir. Aksi halde mülkün temelini adaleti yok ederek koruyamazsınızö ifadelerini kullandı. Avukatlar açıklamanın ardından dağıldı.







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