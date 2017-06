İşsizliğe Can Simidi Oldu

Çağrı merkezi iş ilanları deyim yerindeyse işsizliğe can simidi oldu. Her yıl binlerce insana kapı açan yeni iş kolu, aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sağladı. Özellikle de kadın ve engelli bireyler için iş kapısı olan Çağrı merkezleri, inşaattan, gayrimenkule, üretimden pazarlamaya, sanayiden ticarete neredeyse her türlü sektör ve iş ağında yer bulmaya başladı. İstihdam hacmi 100 bini aşan ve yıllık yaklaşık 5 milyar liralık Pazar payına ulaşmayı başaran çağrı merkezlerinde iş sahibi olabilmek için aranan tek kıstas ise iletişim yönünün kuvvetli olması. Özellikle de üniversiteden yeni mezun olan ve aradığı işi bulamayan, ya da bir dönemlik geçici bir iş yapmak isteyen kişiler için vazgeçilmez bir iş olan çağrı merkezleri, kimi sektörlerde ek iş olarak evden de home ofis iş olarak da yürütüldüğü için binlerce işsizin yeni gözdesi oldu. Çağrı merkezi iş ilanları, en fazla satış ve pazarlamaya dayanan işlerde tercih edilirken, gelecek yıllarda, tıpkı sekreterlik gibi her sektörün aranılan bir pozisyonu olacağı tahmin ediliyor. Geçmiş yıllarda sadece iletişim ağında hizmet veren sektörlerde daha çok tanınan ve bilinen bir pozisyon olan çağrı merkezlerinin birkaç yıl içerisinde diğer sektör ve iş kollarında da aranılan ve gerek duyulan bir pozisyona dönüşmesi, bu mesleğin gelecekte çok daha büyük bir Pazar payına kucak açacağının da göstergesi. İstihdamda sanayi üniversite iş birliği çerçevesinde üniversitelerde bu alan ile ilgili açılacak bölümler meyvesini verdiğinde, çağrı merkezi iş ilanlarını artık bir sektör olarak görmeye de başlayacağız.

Türkiye’de her ne kadar bir sektör olmasa da yepyeni bir iş kolu doğdu: Çağrı Merkezi! Günümüzde neredeyse tüm sektörlerde bir iş pozisyonu olarak açılmaya başlanan çağrı merkezleri, müşteri memnuniyeti ölçme, iş, hizmet ve ürün tanıtımı yapma, iş hizmet ve ürün satışı yapma gibi birçok neden ile binlerce insan için ekmek kapısı oldu. Çağrı merkezi iş ilanları sayısının her geçen gün arttığı Türkiye’de, İsbul.Net verilerine göre iller bazında bakıldığında en fazla iş ilanının İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli’nde verildiği görüldü.