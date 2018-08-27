Çakmak gazı soludu, hayatını kaybetti

Niğde'de okul bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen 18 yaşındaki Kadir G., hayatını kaybetti

Çakmak gazı soludu, hayatını kaybetti
27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:01

Efendibey Mahallesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde Kadir G., rahatsızlandı. Yerde yatan birini görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edildikten sonra genç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı araştırmada çakmak gazı kutusu ele geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #çakmak gazı #ölüm
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