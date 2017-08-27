Çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini boşalttılar

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde eğitime açılacak bir kreşe giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafa sıktı

Çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini boşalttılar
Gece saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan kreşe hırsızlar girdi. Kreşten gelen sesleri duyan vatandaşlar polise haber verdi. Polis olay yerine gelirken, kapıyı kırarak içeri giren kişilerin çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafı sıktıkları görüldü. Kreşin önümüzdeki günlerde eğitime açılacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Hidrojenle çalışan ilk tekne 6 yıl sürecek dünya turunda
Sonraki Haber
Fethiye sahillerinde yoğunluk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.