Çalışanlara kötü haber! 2017 yılından çok tatil beklemeyin!

2017 yılına sayılı günler kala çalışanlar en çok bunu merak ediyor: 2017 yılında kaç gün tatil var

Çalışanlara kötü haber! 2017 yılından çok tatil beklemeyin!

2016 yılını bol tatilde geçiren çalışanlar şimdi de 2017 yılının hesabını yapmaya başladı. Ancak tatilcileri bu sene kötü bir haber bekliyor. Çünkü 2017 yılında bayramlar genelde hafta sonuna denk geliyor.

Özellikle de memurlar resmi tatillerle ve bayram tatilleriyle 2016 yılında bol bol tatil yaptı. Ancak 2017 yılında çalışanları bu kadar çok tatil beklemiyor. 2017 yılında yılbaşı, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan gibi bazı bayramlar hep hafta sonuna denk geliyor.

Dini bayramlar da bu sene memurların yüzünü güldürmeyecek. Çünkü Ramazan Bayramı 2017 yılında 25 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bayramın bitiş günü de Salı günü. Kurban bayramında da benzer bir durum söz konusu. Kurban Bayramı 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

İŞTE 2017'NİN RESMİ TATİLLERİ

YILBAŞI: 1 Ocak 2017 - Pazar

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 2017 - Pazar

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs 2017 - Pazartesi

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs 2017 - Cuma

RAMAZAN BAYRAMI (AREFE): 24 Haziran 2017 - Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 25 Haziran 2017 - Pazar

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN: 26 Haziran 2017 - Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 27 Haziran 2017 - Salı

ZAFER BAYRAMI: 30 AĞUSTOS 2017 - Çarşamba

KURBAN BAYRAMI (AREFE): 31 Ağustos 2017 - Perşembe

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 1 EYLÜL 2017 - Cuma

Etiketler; #2017 tatilleri #2017de kaç gün tatil
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