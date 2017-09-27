Çalışırken sağlığı bozulana, erken emeklilik!

Sigortalı işte çalışırken rahatsızlanan veya kaza geçiren kişilere belli şartlarda maaş bağlanıyor. Bir başka deyişle bu kişiler erken emekliliğe hak kazanıyor

Çalışırken veya belli bir prime sahipken sağlığını yitirenlere devlet emeklilik hakkı tanıyor. Üstelik bu erken emekliliğin de yolunu açıyor. Sosyal güvenlik mevzuatı bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıyor. Buna göre; farklı hallerde emeklilik mümkün. Bunların başında malulen emeklilik geliyor. Yüzde 60 ve üzeri işgücü kaybı olana 'malul' deniyor.



BAŞVURU ÖNCE SGK'YA



Malulen emekli olmak için; 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ödeme ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı aranıyor. Bunun raporlanması gerekiyor. Bunun için de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerine başvuru şartı aranıyor. Burada önemli nokta, işe başlandığı tarihte rahatsızlığın olup olmadığı. İşe başlanan tarihte rahatsızlık yoksa şartları taşıyanlar malulen emekli oluyor.



1 EKİM 2008 KRİTİK



Sigorta girişi olmadan önce rahatsızlığı bulunana da emeklilik hakkı tanınıyor. Malulen emekli olamayıp 1 Ekim 2008'den önce sigorta başlangıcı bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartıyla emeklilik hakkına sahip oluyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan maluller de 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 günle emekliliğe kavuşuyor.



SİGORTA SÜRESİ DEVRE DIŞI



Malulen emeklilikte sigortalılık süresini devre dışı bırakan bir durum var. Eğer sigortalı sürekli başkasının bakımına muhtaç ise yani ağır engelli olduğu tespit edilmişse emeklilik için 10 yıllık sigorta süresi aranmıyor. Bu koşulda sadece 1800 gün ile yüzde 60 ve üzeri işgücü kaybı yetiyor.



ORGAN NAKİLLERİNDE UYGULAMA



Kanser hastası olan, organ nakli (böbrek, karaciğer, akciğer, kalp gibi) operasyonu geçirenler malul gruba giriyor. SGK, hangi organ nakli veya sağlık sorunu sonucunda malul durumun sona ereceğini tahmin edebiliyor. Bu nedenle malulen emekli olan kişiye '2 yıl sonra muayeneye gel' diyebiliyor. Bu muayenede işgücü kaybı yüzde 60'ın altında tespit edilirse maaş kesiliyor.



MİRASÇILARI ALABİLİYOR



Malulen emekli olmak için bürokratik işlemler uzun sürebiliyor. Hastaneye sevk, heyet raporu, raporun ilgili makamlara ulaşması gibi süreçler 5-6 ay zaman alabiliyor. Bu sürede malul vefat ederse mirasçısı bu parayı alabiliyor. Ancak mirasçıya ödeme, rapor sonuçlandıktan sonra yapılıyor. Uzmanlara göre, ilk başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük (5-6 aylık) ödeme de talep edilmeli. (Posta)