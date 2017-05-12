Çamaşır makinesinde feci ölüm!

Çamaşır makinesinde feci ölüm!

Giresun’un Bulancak İlçesi'nde 6 yaşındaki Eçrin Koç, çamaşır makinesinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Olay, Bulancak İlçesi Acısu Mahallesi’nde meydana geldi. Ecrin ailesi, uzun süredir ortalıkta görünmeyen çocukları Ecrin Koç'u evin çevresinde aradı, ancak bir sonuç alamadı. Komşulara da gitmediği tespit edilen Ecrin, ailesi tarafından evdeki çamaşır makinesinde bulundu. Makineden çıkarın Ecrin için ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde, Ecrin Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oynarken girdiği çamaşır makinesinde havasızlıktan boğulduğu tahmin edilen Ecrin Koç’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından önce Bulancak Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #çamaşır makinesi
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