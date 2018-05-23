Cami bahçesinde ceset bulundu

Beyoğlu'ndaki tarihi Kamer Hatun Camii'nin bahçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Cami bahçesinde ceset bulundu
23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:16

Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki tarihi Kamer Hatun Camii bahçesinde, hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #ceset #ölüm
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