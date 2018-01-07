Camide 'askıda çorap' uygulaması

BALIKESİR'in Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Camii'nde, 'askıda çorap' uygulaması ilgi gördü. Camiye çorapsız girmenin hijyen açısından da uygun olmadığını anlatan imam Ersin Menekşe, uygulamanın cemaat arasında destek gördüğünü söyledi

Karaağaç Mahallesi Camii'ndeki 'askıda çorap' uygulaması ilgi gördü. Kendisinden önce de var olan 'askıda çorap' uygulamasının cemaat tarafından büyük destek gördüğünü anlatan imam Ersin Menekşe şöyle konuştu:



"Camiye çorapsız girmek hoş değil. Çorapsız halılara basmak hijyen açısından doğru değil. Bunun için de, askıda çorap uygulaması işe yarıyor. Cemaatimizde destek olduğu için askımız hiç bir zaman çorapsız kalmıyor. Uygulamadan sonra camiye çorapsız gelen vatandaşımız kalmadı. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Uygulamayı devam ettirmeye kararlıyız. Destek olanlardan da Allan razı olsun."

















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