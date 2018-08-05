Camide engellilere özel halı

Türkiye'de ve yurt dışında ilgi gören Manisa'nın Demirci ilçesinin ünlü halısı, camiye gelen görme engelliler için kabartmalı olarak yapıldı. Yün, antibakteriyel, nanoteknoloji ve yanmazlık özelliğiyle diğerlerinden ayrılan Demirci halısına eklenen kabartma sayesinde, görme engelliler camide nerede duracaklarını belirleyebiliyor

Sanayi Çarşısı Fabrika Sokak'ta halı üretimi yapan şirketin sahibi Bülent Arslan, ilçelerinde üretilen halıların en önemli özelliğinin doğal olması olduğunu söyledi. Demirci halılarının yüzde 100 yün olduğunu ifade eden Arslan, "Mayıs ve haziran dönemlerinde koyunlardan kırkılan yün yıkama tesislerinde yıkanarak, üzerindeki kirlerden arındırılıyor. Daha sonra bu yünler ip haline getirilerek boyanıyor. Doğal olduğu için aynı insan saçı gibi devamlı yıkanması ve temizlenmesi gerekiyor. Aynı insan saçı gibi Demirci halıları, yıkandığında ve temizlendiğinde kendini yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü görünümünü muhafaza ediyor. Yünün başka bir özelliği de, alev alıp, tutuşmaması. Yünün üzerine bir alev düştüğü zaman ilerlemiyor ve büyümüyor. Ateş düştüğü yerde kalıyor" dedi.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yanmaz özelliğinden dolayı cami gibi kalabalıkların toplu halde bir arada bulundukları büyük mekanlarda bu halının tercih edildiğini söyleyen Arslan, "Ayrıca yün halıların başka bir özelliği de çıkan dumanı insanı zehirlemiyor. Bu sonuçlar, yaptığımız laboratuvar testleri sonucunda ortaya çıktı. Bunun dışında halılarımız anti bakteriyeldir. Mikrop barındırmayan ve leke tutmayan nanoteknoloji özelliği de bulunmaktadır" dedi.

Şirket sahibi Arslan, bir mimarın talebi doğrultusunda 2 yıl önce görme engelli vatandaşların camilerde namaz kılması için saf tutacağı yeri belirleyebilmesi sağlayan kabartma halı ürettiklerini de belirtti. Görme engelliler için ürettikleri halıdan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Görme engelli vatandaşlarımız için ilk defa bir kabartma halı ürettik. Yüzde 100 yünden yapılmıştır. Yapımında hem ithal, hem de yerli yün kullanıldı. Bu halıyı üretmekteki amacımız, görme engelli vatandaşlarımız camiye namaz kılmaya geldiklerinde saf duracağı yerleri kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, desteği beklemeden kendileri ayaklarıyla algılayıp, oranın kendisi için namaz kılacağı yer olarak hissedip, ibadetini yapabilmesidir. Görme engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırılmak için tasarlandı. Bu proje bize, bir mimar tarafından önerildi. Mimarın isteği doğrultusunda biz de böyle bir halı tasarladık. Ortaya da çok güzel bir çalışma çıktı. Almanya merkez Köln Camii'nde 2 yıla yakındır kullanılıyor. 2 yıl boyunca olumlu tepkiler aldık. Kabartma tekniği kullanılan halılarımızı şimdiye kadar hem Türkiye'de, hem Avrupa ülkelerindeki olmak üzere toplam 10 camiye döşedik."