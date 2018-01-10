Camını kırarak bankaya girdi, 'banka benim' dedi!

Adana'da bir kişi bankanın camını kırıp içeriye girdi. Polise suçüstü yakalanan şahıs 'banka benim' diyerek savunma yaptı

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bulunan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankada meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında bir kişi bankanın camını taşla kırarak içeriye girdi. Olayı görenler durumu hemen polise bildirdi.



Bankaya gelen polis ekipleri, bankaya giren 20 yaşındaki Hanifi U.'yu bankanın ikinci katında yakaladı.



Hanife U., polisi görünce bankanın kendisine ait olduğunu, geçip masasına oturduğunu söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını söyleyen Hanife U., tek başına bankaya girdiğini ve evinden yürüyerek geldiğini de anlattı.



Yapılan incelemede bankadan hiçbir şey çalınmadığı farkedilirken, polis Hanife U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.