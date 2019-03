Çamlaraltı'na 'Fen lisesi' de eklendi

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Güneş Özdinç, 65 yıldır sürdürdükleri eğitim yolculuğuna, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Fen lisesini de ekleyerek önemli bir adım daha atmış olduklarını söyledi.

Eğitimin temel hedefinin barış içinde mutlu bir dünya yaratmak olduğunu ifade eden Güneş Özdinç, bu nedenle bilgi, beceri, davranış kabiliyetleri gelişmiş, gençler yetiştirmeye öncelik verdiklerini dile getirdi.

Bu sorumluluğun bilincinde alanında yetkin bir eğitimci kadrosuyla çalıştıklarını da vurgulayan Özdinç, açılan fen lisesiyle birlikte hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını da kaydetti.

Çalışmalarının temelinde gençlerin her anlamda donanımlı yetişmelerini sağlamak olduğunu belirten Güneş Özdinç, öğrencilerin üniversiteye hazırlanma çabalarını hayata hazırlanmalarından ayrı tutmadıklarını ifade etti.

Özdinç, "Akademik programlarımızı öğrencilerin seviyeleri ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelliyoruz. İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç yabancı dille harmanlanmış, dolayısıyla farklı kültürleri tanıyan, dünya vatandaşı olmaya hazır gençler yetiştiriyoruz. 9 ve 10'uncu sınıfta başlayan kendini tanıma, kariyer bilinci oluşturma çalışmalarını üniversite ve eğitim fuarı gezileri ve kariyer günleri ile sürdürüyoruz. 11 ve 12'nci sınıfta alanını belirlemiş öğrencilerle sınava hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırıyoruz. Deneme sınavları ve sonunda sürekli güncellenerek planlanan hafta içi hafta sonu etütlerle hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz" dedi.

Proje ve kulüp çalışmaları

"Eğitim felsefemiz öğrencilerin sadece akademik olarak değil sanat ve spor alanında da güçlenmeleri" diye konuşan Özdinç, bu nedenle onları geliştirecek kulüpler açtıklarını ulusal ve uluslararası projeler içinde olmalarını sağladıklarını kaydetti.

Öğrencileri çok yönlü olarak yetiştirdiklerinin altını çizen Güneş Özdinç şöyle devam etti: " Bilimsel alanda literatür takipleri yapıyor, yaşayarak öğrenme modeli laboratuvar ve atölye çalışmaları ile geleceklerine yön vermeye çalışıyoruz. Her yıl bir Türkçe tiyatro sergiliyoruz. Lego Roboticts, DI turnuvalarına katılarak yaratıcılıklarını artırıyoruz. İhtiyaç sahipleri için kampanya ve kermeslerle sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin organize etikleri CAMUN konferansına Türkiye'nin pek çok ilinden katılım gerçekleşiyor. Yaz ve kış tatil dönemlerinde dil okulları ve spor kampları ile eğitim devam ediyor. Okul rehberlik birimimiz, öğrencilerimize olduğu kadar velilerimize de düzenledikleri seminerler ve atölye çalışmaları ile destek oluyor. Çalışma programları hazırlayıp takiplerini gerçekleştirerek yakından danışmanlıklarını sürdürüyor. Her öğrencimizi kendine güvenen, farkındalığı yüksek, kendisiyle yarışan gençler olarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Onları, ülkesini seven, Cumhuriyete ve Atatürk İlkelerine bağlı gençler olarak üniversitelere uğurluyor, her birini gururla mezunlar listesine ekliyoruz."