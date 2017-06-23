'Can sıkıntısı'ndan çocuk vurdu, şimdi cezaevinde!

27 yaşındaki Ömer Murat Akçay, evinin penceresine çıkarak havalı tabanca ile ateş etti. Saçmalar, sokakta oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ve 6 yaşındaki İkra Kaya'ya isabet etti. İki çocuk yaralanırken, Akçay ise önce serbest kaldı, sonra ise tutuklandı

Olay Erzurum'da geçtiğimiz 19 Haziran tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay, saat 18.30 sıralarında evinin camına çıktı ve havalı tabanca ile ateş etti. Tabancadan çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sümeyye Boz'u ve İkra Kaya'yı yaraladı.



Vücudunda acı hisseden çocuklar annelerine gitti. Anneleri atletteki kan izinden çocukların yaralandığını anladı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan İkra Kaya ameliyata alındı. Küçük çocuğun vücudundan bir saçma çıkartıldı. Sümeyye Boz ise hastanede kontrol altına alındı.



Olay sonrası yakalanan Akçay, ifadesinde canının sıkıldığını ve cama çıkarak ateş ettiğini, aslında dışarda duran bir kola şişesini hedef aldığını ancak hedefi tutturamadığını söyledi. Akçay, çocukları da gördüğünü ancak onlara ateş etmediğini iddia etti.



Önce serbest sonra tutuklu



Ailesi akademisyen

Akçay çocukların durumlarının iyi olması üzerine serbest bırakıldı. Ancak serbest bırakılmaya aileler isyan etti. Aileler çocukların gürültü yaptığı için vurulduğunu iddia etti. Cumhuriyet Savcılığının da itirazı üzerine Akçay yeniden adliyeye getirildi. Daha sonra tutuklanan Akçay cezaevine götürülürken şunları söyledi: "Yav kardeşim birşey yapmadım. Pişmanım diyorum, kaza ile oldu. Hayatımızda başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Ben okulumda bir insanım. Kaza ile oldu. Bir yerden sıçramış gitmiş girmiş.. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış. Pişmanım diyorum"Öte yandan Akçay'ın anne ve babasının Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaptığı öğrenildi.