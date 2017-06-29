Çanakkale'den İstanbul'a 'Adalet' için yürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için Çanakkale'den İstanbul'a yürüyen 30 yaşındaki Burhan Çakmak, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'ne ulaştı. Çamak, "Adaletin olmadığı bir ülkede, adaletin olması için yürüyorum" dedi

Kocaeli'nin Gebzi İlçesi'nde kamyon şoförlüğü yapan Burhan Çakmak, tatil için Çanakkale'ye gitti. Buradan tatilini yarıda kesen Çakmak, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için tek başına Çanakkale'den İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlattı. Geçen hafta cuma günü saat 21.00'de Çanakkale'den yola çıkan Çakmak, bugün Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'ne ulaştı.



Günde 40 ile 60 kilometre arasında yürüdüğünü söyleyen ve üzerine 'Adalet' yazılı yelek giyen Çakmak şöyle dedi:



"Yürüyüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek amaçlı başlattım. Adaletin olmadığı bir ülkede, adalet olması için yürüyorum. Tüm haksızlıklara uğramış bütün yurttaşlar için yürüyorum. Ülkeme adalet gelmesin istiyorum. Bu ülkede huzur, barış, sevgi ve saygının olmasını istiyorum Ülkede huzur içinde yaşamak için yürüyorum."





Kaynak: