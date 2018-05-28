Çanakkale'ye şehit acısı düştü

Sivas'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25), arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olması, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evine ateş düşürdü

Çanakkale'ye şehit acısı düştü
28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:44

Çanakkale’nin Çan ilçesi Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak'taki evde yaşayan Sebahat Kiraz’a, oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin şehit olduğu haberi Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan tarafından verildi. Evin girişine bir Türk bayrağı asıldı. Acı haberi duyan yakınları da şehit evine gelerek anne Sebahat Kiraz'a taziyelerini iletti.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #sivas #çanakkale
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