Canan Karatay'a şok soru!

Sağlık konusundaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, katıldığı canlı yayında sunucunun "Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?" sorusuyla karşı karşıya kaldı

Sağlık konusunda bir hayli tepki çeken açıklamalarıyla gündemden düşmeyen, hatta hakkında suç duyurusunda bulunulan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında hiç beklemedik bir soruyla karşı karşıya kaldı.



"BİR TEK SİZ Mİ DOĞRUSUNUZ?"



Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına katıldı. Sağlık konusunda tartışılan açıklamalarına imza atan Canan Karatay'a Kübra Par'dan ilginç bir soru geldi. Kübra Par, kolesterol konusunda Karatay'a "Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?" sorusunu sordu.



"BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"



Bu soru larşısında afallayan Karatay şu ifadelerle yanıt verdi: "Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yalnız kolesterol yüksekliğinin faydalı olduğunu söylüyorum. Bilimsel olarak da bu gösterilmiş. Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu'na da sesleniyorum, esas kalp krizinin sebebi şeker ve trans yağlardır. Bitmedi, lafım bitmedi. Yüksek kolesterollü kadınlar ve erkekler uzun yaşıyor. Kolesterol bütün hücrelerin yapısında vardır. Kalp krizi geçiren kişilerin yarısının kolesterolü düşüktür. Damar tıkanıklığı olmayan hastalarımızın da yarısının kolesterolü yüksektir."



