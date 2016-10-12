Canan Karatay: Pabuç bırakmayacağım

Diyet önerilerini sert bir dille eleştiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a cevap veren Canan Karatay, "Bakan'ın söylediği sözler iftira kampanyasının bir sonucudur" dedi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Canan Karatay'ın verdiği diyet önerilerini sert bir dille eleştirerek "Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Aydın'a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış" şeklinde bir iddia ortaya atmıştı.



CANAN KARATAY'DAN YANIT VAR



Bakan Akdağ'ın bu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Canan Karatay sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Karatay, "Bugüne kadar halk sağlığı için yaptığım açıklamalardan dolayı defalarca hedef gösterildim. Çünkü söylediğim şeyler sağlığı ticarileştiren şirketlerin işine gelmiyordu. Beni de kendileri gibi göstermek için bu defa iftira kampanyaları başlattılar. Sayın Sağlık Bakan'ının söylediği iddia edilen sözler de bu iftira kampanyasının bir sonucudur" ifadelerine yer verdi.



İşte Canan Karatay'ın açıklamalarının tam metni;



"Öncelikle hiçbir dayanağı olmayan, direkt şahsımı hedef alan bu ithamların Sağlık Bakanı tarafından yapıldığına inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Şayet Sayın Bakan'ın böyle bir açıklaması varsa; kendisinin yalan ve yanlış bilgilendirildiğini belirtmek isterim. Halka önerdiğim hiçbir gıdanın hiçbir şekilde ticaretini yapmadım yapmam. Ne bir internet satış sitem var ne de iddia edildiği gibi anlaşma yaptığım bir ceviz bahçesi…



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Daha önce çıktığım birçok televizyon programında sosyal medya hesabımın olmadığını söyledim. Ne yazık ki, birçok ünlü kişinin yaşadığı mağduriyeti ben de yaşadım. Avukatım aracılığıyla benim ismimi kullanarak gönderi paylaşan, satış yaptığı bildirilen siteler için dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nun 2016/66567 Soruşturma numaralı dosyasında işlemler devam etmektedir.



"EMNİYETTEN CEVAP BEKLENMEKTEDİR"



Savcılık Makamı tarafında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, bu siteleri kimlerin erişime sunduğunun tespiti için IP araştırması yapılması, hosting firmalarından bu sitelere ait bilgilerin istenmesi talep ettik. Emniyetin bu ilgili birimlerinden cevap beklenmektedir. Cevabın gelmesini takiben görevli Savcı tarafından soruşturmaya devam edilmesi ve bu suçlardan dolayı dava açılması beklenmektedir.



"PABUÇ BIRAKMAYACAĞIM"



Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Bu şekilde mesnetsiz iddia ve iftiralara da pabuç bırakmayacağım."