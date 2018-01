Çankırı Valisi'nin eşi, geldiği ilde 1 günde müdür yardımcısı oldu!

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, 'Eş durumu' tayini ile öğretmen olarak kente gelen eşi Sevil Aktaş'ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak ataması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Vali Aktaş, "Şöyle bir algı oluşuyor; sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil, vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır" dedi

Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın Mersin'in Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görev yapan eşi Seval Aktaş, 'Eş durumu' tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu'na geldi. Ardından ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Seval Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş'ın tayini bu kez Çankırı'da Mareşal Çakmak Ortaokulu'na çıktı. Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra geçen Eylül ayında Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.



Öğretmen eşinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atanmasıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, açıklama yaptı. Eşinin idarecilikle ilgili her gittiği ilde yazılı sınava girdiğini söyleyen Vali Aktaş, şöyle dedi:



"Eşim yaklaşık 15 yıl evvel Rize'nin Pazar ilçesinde idarecilikle ilgili mülakata değil, yazılı sınava girdi. O sınavı kazananlardan biri de eşimdi. Milli Eğitim'de idarecilikle ilgili bir husus var. İl değiştirdiğiniz zaman hakkınız yanıyor ve gittiğiniz yerde yeniden sınava girmeniz ve kazanmanız gerekiyor. Çankırı; benim çalıştığım 10'uncu il. Her gittiğim yerde eşim yeniden sınava giriyor, o mücadeleyi veriyor. Mesela Eskişehir'e gittiğimizde orada sınavı 98'le kazandı."





"EŞİM İDARECİLİĞİ HAK ETMİŞ BİRİSİ"



Vali Aktaş, eşinin 15 yıldır idarecilik yaptığını aktararak, "Eşim 15 yıldır okullarda, Milli Eğitim'de idarecilik yapıyor. Şöyle bir algı oluşuyor; sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil, vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu; son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir ve son derece deneyimli. 25 yıldır bu mesleğin mensubu. İdareciliği de torpil ile değil yüksek puanlarla herkesi geride bırakarak kazandı. Bu vali eşi olunca, bir de kadına karşı yapılmış bir saygısızlık, haksızlık. Kendisi mücadele eden biri."





"OKULDA 'VALİ EŞİ GELMİŞ' DİYE STRESE GİRMİŞLER"



Eşinin görev yaptığı okulda idarecilik yapmak istediğini ancak kendisinin bunu istemediğini ifade eden Vali Aktaş, şunları söyledi:



"Eşim okulda görev yapmak istedi. Ama bunu ben istemedim; 'Vali eşisin, olumsuzluklarla karşılaşır, sıkıntı yaşarsın, başka görev al' dedim. Ama eşim, 'İdealist bir insanım, okulda idarecilik yapacağım' dedi. Gittiği okulda öğretmen arkadaşları ve idareciler, 'Vali eşi gelmiş' diye strese girmiş, rahatsız olmuşlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ben de eşime, 'Orada devam edersen öğretmen ve idarecilerin verini çalışması olumsuz olarak etkilenebilir' dedim. Vali eşi olduğu için her yerde çalışması da sorun olabilir. Bunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ne tür sorunlarla karşılaşabileceğini algılar. Onun için yapabileceğimiz tek şey Milli Eğitim'de idarecilik vermekti. Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'nda görevlendirdik. Eşim idareci olduğundan beri yüksek performansla çalışıyor. Kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor."



Eşinin okulda idarecilik yapmasının çok uygun olmayacağını vurgulayan Vali Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Vali eşinin sosyal görevleri de vardır. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar eşleri ile geldi ya da belediye başkanı eşi var, onlarla bazı faaliyetler yapıyor. Bunları da yapmak durumunda. Onun için okul müdürlüğü yapması çok uygun olmaz diye düşündük. İyi niyetle görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme 6 aylık bir görevlendirme, bugünün görevlendirmesi değil. Bunu ben de anlamış değilim. Halkımızın takdirine sunuyorum."