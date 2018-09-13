Canlı yayında kaynana ve gelin birbirine girdi.

'Esra Erol'da isimli programa konuk olan kaynana ve gelin, canlı yayında birbirine girdi. Program sunucusu, kaynanasının üzerine yürüyen geline canlı yayın boyunca engel olmaya çalıştı

Canlı yayında kaynana ve gelin birbirine girdi.
13 Eylül 2018 Perşembe 11:34

Ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk olan bir gelin ve kaynananın atışması, ekran başındaki televizyon izleyicilerini şaşırttı. Çocuklarından 2 yıldır ayrı olan Ayşe Hanım, canlı yayında eski kaynanası ile yüzleşerek tartıştı. Kaynanın tartışma ortasında gelinin taklidinin yapması ise başta program sunucusu olmak üzere herkesi güldürdü. Ancak tartışmanın harareti artınca gelin, eski kaynanasının üzerine yürüdü.

KAYNANIN GELİN TAKLİDİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Kaynana Çakır Hanım’ın stüdyoya gelmesiyle birlikte, ikili arasında laf dalaşı başladı. Kaynana Çakır Hanım’ın gelini Ayşe’nin taklidini yapması programa damga vurdu.

Etiketler; #esra erol #canlı yayın #kaynana #gelin #kavga
Önceki Haber
Kavşakta feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti
Sonraki Haber
İngiltereli öğrencilerin üzümü Türkiye'den
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.